La UPC captarà estudiants del Perú per al seu màster de mines

El Màster Universitari en Engi-nyeria de Mines de la UPC a Manresa, un dels dos que ofereix, juntament amb el de Recursos Naturals, arribarà a partir del curs vinent a l'estudiantat peruà interessat i que compleixi els criteris d'admissió a aquests estudis.

Farà possible acostar el màster al Perú el conveni de col·laboració que signaran aquesta tarda l'empresa peruana Perumin Alati SAC i la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC).

Signaran el conveni, per part de la universitat, el rector Francesc Torres, i, per part de l'empresa, Felicita Camposano Lázaro, gerent general de Perumin Alati SAC. Serà, però, una signatura virtual obligada per les circumstàncies, amb els representants de la UPC a Barcelona i els de l'empresa al Perú. A l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC) es podrà seguir aquesta signatura en directe mitjançant una pantalla instal·lada a la sala d'actes del centre, que presidiran presencialment José Miguel Giménez, director en funcions de la Politècnica, i Lluís Sanmiquel, coordinador del Màster Universitari en Enginyeria de Mines.