La veu de Junqueras es fa escoltar a la Plana

No hi va ser Oriol Junqueras però sí la seva veu en off. La Plana de l'Om va ser l'espai escollit, ahir, per presentar el tercer llibre -aquest de cartes- que escriu a la presó: «Parlant amb tu d'amor i llibertat». Hi van assistir una seixantena de persones i van parlar l'alcalde Marc Aloy; Marta Vilalta, secretària general adjunta d'ERC; i l'advocada del president d'ERC, Estefania Torrente. - G. C.