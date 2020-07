Berga, Solsona i Igualada celebraran la festa amb actes culturals i parades al carrer

Parades sense aglomeracions de clients per no vulnerar les normes sanitàries i petits nuclis de parades per donar caliu de festa: aquests són els paràmetres amb els qual afronten avui les llibreries el Dia del Llibre i de la Rosa. Berga, Solsona i Igualada no en volen quedar al marge i celebraran una jornada que es preveu assolellada i amb altes temperatures.

«Cada any, per Sant Jordi, muntem la parada davant de la botiga», explica Esther Huch, de la llibreria Huch de Berga. Aquest cop no canviaran la rutina, i vetllaran perquè es puguin complir totes les mesures de seguretat sanitària. La festa d'avui està reservada al sector professional, motiu pel qual no hi ha parades d'entitats i associacions com acostuma a passar el 23 d'abril. I des dels ajuntaments es convida a fer compres de proximitat i evitar desplaçaments.

A més de llibreries com l'Huch i la 4 Cantons (que no tindrà parada exterior, i amb un màxim de 6 persones a l'interior), a Berga també es podran adquirir llibres a l'Oficina de Turisme. El centre disposarà d'obres literàries editades pel consistori el 2019, com Plantes de la Serra de Queralt i The Patum in danger, entre d'altres.



Llibres i música

Al voltant del portal del Castell, de Solsona, hi haurà durant el dia quatre parades de venda de llibres i roses reservades a establiments comercials i autors locals. Com en altres localitats, no hi haurà espais per a les entitats per evitar que es reuneixin grups massa nombrosos de persones en un espai reduït.

Els llibres i la música seran protagonistes de dues activitats organitzades per Òmnium i Joventut Solsonina. La primera munta l'Espai Cultura a partir de les 19.30 h, i durant dues hores, a la plaça del Camp. Dos autors signaran exemplars de les seves obres: Jordi Cardona presentarà la seva darrera novel·la, Males herbes (Pagès Ed.), i Jordi Torrent l'assaig Qui salvarà el Corredor Mediterrani? (Pagès Ed.). La trobada també inclourà un recital que portarà per títol Interludis: contes i cançons que m'agraden, a càrrec de Xavier Juanco (guitarra), Xavier Monge (piano) i Patrícia McGill (veu i narració). Hi haurà servei de begudes per als assistents i totes les activitats compliran les normes sanitàries.

D'altra banda, Joventut Solsonina, amb la col·laboració de la regidoria de Cultura, organitza una vetllada musical a la plaça Major que començarà a les 19 h amb l'espectacle de comèdia, narració i música Escombrant xamfrans, amb Eduard Gener i Uriol Gilibets. Posteriorment, cap a les 20.15 h, el guitarrista solsoní Maxi Balceda oferirà un concert. Durant la vetllada, hi haurà servei de barra i, com en la resta d'actes que es duran a terme a Solsona avui dijous, es tindrà cura de totes les mesures sanitàries.



Nit de Llibres i Flors

Igualada també serà un dels municipis catalans que avui celebraran el Dia del Llibre i de la Rosa, que tindrà l'epicentre al passeig Verdaguer en el tram comprès entre els carrers de Sant Magí i Òdena. La Nit de Llibres i Flors se celebrarà entre les 18 i les 23.30 h -un horari adequat a les condicions meteorològiques del mes de juliol, molt diferents de les que hi ha a la primavera quan es fa Sant Jordi-organitzada per l'Ajuntament, les llibreries i les floristeries de la capital anoienca.

En aquest espai del cantó nord del passeig Verdaguer hi haurà set llibreries, sis floristeries, una parada d'escriptors i il·lustradors locals i dos mitjans de comunicació, L'Enllaç i Ràdio Igualada. La festa, a més, disposa d'un cartell i un punt de llibre commemoratiu dissenyats per la il·lustradora Teresa Sua, autora de la revista literària Narranación.