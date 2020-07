Cal remuntar-se al 1909, després de la Setmana Tràgica

? Com recorda l'historiador manresà Francesc Comas, col·laborador d'aquest diari i president del Centre d'Estudis del Bages (CEB), per trobar una festa major de mínims com la d'enguany cal remuntar-se a la Setmana Tràgica del 1909. Aquella, de fet, encara ho va ser molt més. Aleshores se celebrava el dia 30 d'agost. A banda dels oficis religiosos, que es van mantenir, només es va fer el certamen ocellaire i el concert de l'Orfeó Manresà.