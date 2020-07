El grup a Manresa per acompanyar en el dol per la covid atén trenta persones

Trenta persones participen al grup de dol creat a Manresa per ajudar-les a gestionar la pèrdua d'éssers estimats a causa de la pandèmia. Es va crear el juny i el porta el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, amb el psicòleg Carles Perarnau.

El terapeuta explica que, en total, hi ha 60 persones, 30 de les quals pel tema covid, i que, de moment, han hagut de tancar els grups. Del que hi ha més demanda és per la pèrdua de la parella (35%) i de germans (20%). El centre Flors Sirera els ha cedit l'espai que ocupen durant la primera quinzena d'agost. «Seguirem amb grups on hi ha persones vingudes recentment que necessiten molt suport».