El supermercat cooperatiu ensenya local i ho aprofita per guanyar socis

Madrid, París i Nova York tenen un mercat cooperatiu. A principi d'any, si es compleixen les previsions, Manresa també en tindrà un. Aprofitant el mercat del tomàquet, 40 voluntaris de la iniciativa (Super coop Manresa) van ensenyar a qui ho va voler l'espai del mercat de Puigmercadal on anirà. Van tancar el matí amb 525 socis.

Al terra del local, que, entrant al mercat per la plaça, és el que queda més al fons, i que té 300 m2, es van marcar amb cinta adhesiva els diferents espais: les caixes i els productes, i es va escriure amb guix què s'hi podrà trobar: fruita, cava i ratafia, espècies, arròs i farina a granel...

Mentre anaven entrant grups i els feien l'explicació, l'artista Susanna Ayala va pintar a les portes de vidre de sortida de l'establiment un missatge celebrant que ja s'havien assolit els 500 socis i que anaven cap als 700, que és la xifra que s'ha considerat necessària per aixecar persianes. Òbviament, si són més, millor.

En una taula, hi havia unes targetes amb el nom dels socis, que es van penjar a la porta de vidre. Els socis que van passar per conèixer el local ho van poder fer directament.

50 euros i tres hores

Per ser soci cal aportar una quota anual de 50 euros i fer un servei de tres hores cada quatre setmanes. A canvi, podran comprar al Super Coop i participar en les decisions i les activitats que es portin a terme.

Conxita Olivé, voluntària de l'activitat d'ahir i sòcia, destacava que el mercat funcionarà amb un sistema de governança conegut com sociocràcia, format per un cercle de coordinació central i, al seu voltant (hi havia un pòster amb l'esquema), altres cercles especialitzats (comunicació, organització interna, consell rector....). En cadascun d'aquests cercles hi ha un representant que també és al cercle de coordinació i viceversa, de manera que la comunicació és en el doble sentit.

L'alcalde ja és soci

A banda de l'espai per al supermercat, la cooperativa de Super Coop tindrà tres espais més a Puigmercadal: un perquè les persones que el faran rutllar (el 30% de les quals seran contractades per a les feines més professionals) es puguin canviar, un despatx i un magatzem.

Olivé posava èmfasi en la varietat dels socis, entre els quals hi ha l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va ser dels que van passar pel mercat per visitar el local, amb molta gent jove però també gent gran jubilada. Va remarcar, alhora, que si es fa a les instal·lacions del Puigmercadal és per «establir-hi aliances» i ser-ne «un dinamitzador important».

El Super Coop va començar a caminar el maig del 2018 amb la projecció d'un documental sobre el supermercat cooperatiu de Brooklyn, Park Slope food Coop, en què s'inspira. No hi haurà repartiment a domicili però, com mostra el documental, «si cal fer acompanyament a una persona gran perquè va molt carregada», es farà.