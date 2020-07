L'afectació hospitalària per la covid es manté al mínim a Manresa

Desena setmana seguida d'afectació mínima de l'epidèmia a nivell hospitalari a Manresa.

L'Hospital de Sant Andreu continua sense cap ingressat positiu de coronavirus des del 30 de juny i a Althaia les dades setmanals facilitades mostraven un panorama d'estabilitat que es manté des del 19 de maig. De fet, els quatre ingressats que hi ha avui és la xifra més baixa dels cinc mesos de pandèmia, però no es tracta de cap rècord a la baixa perquè, fins ara, no hi ha hagut cap dia un axifra inferior a quatre ingressats, però sí altres dies amb quatre ingressats.

A banda de la xifra mínima d'afectats ingressats es va informar de la nova xifra acumulada d'altes d'afectats per la covid-19 a Sant Joan de Déu: 1.085, deu més que les 1.075 del 21 de juliol.

Tot plegat dibuixa una situació que no té res a veure amb els prop de tres-cents cinquanta ingressats simultàniament que hi va arribar a haver als centres assistencials manresans ni amb recomptes que d'un dia per l'altre engruixien de forma dolorosíssima la xifra de víctimes mortals.

La darrera víctima mortal es va produir el 15 de juliol després de 53 dies sense defuncions. L'anterior mort a Althaia va ser el 23 de maig, quan va passar de comptabilitzar 169 a 170.

Així que una setmana més amb els hospitals buits de covid malgrat els positius que es detecten, però que majoritàriament no requereixen ingrés.