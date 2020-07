La Festa Major de Manresa no tindrà pregó per primera vegada en quaranta anys

El diumenge 26 d'agost (i no el 27, com s'havia dit inicialment) començarà la Festa Major de Manresa. Com és sabut, no ho farà amb el tradicional correaigua perquè, a causa de la covid, s'han suprimit els actes que apleguen gentades. Tampoc no ho farà amb el pregó. Ja s'havia dit (vegeu edició del 10 de juliol) que no es faria al saló de sessions per temes d'espai. Ahir, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, va confirmar que, directament, no hi haurà pregó. Serà la primera vegada en 40 anys. El primer, el 1980, el va pronunciar la pedagoga Marta Mata. El darrer, l'any passat, el cuiner manresà Jordi Cruz.

En lloc del tradicional pregó, el «tret de sortida festiu», com el va batejar Crespo, anirà a càrrec dels tres actors manresans de la reeixida companyia de teatre Parking Shakespeare, Mireia Cirera, Carles Gilabert i Pep Garcia-Pasqual. Actuaran a la plaça Major, però encara està per decidir si ho faran a peu pla a la plaça, en un escenari o des dels balcons de la casa consistorial. La seva proposta, Estan sonets, aquests manresans, començarà a les 8 del vespre i el públic la seguirà assegut en una de les 150 cadires que es posaran a la plaça en un espai delimitat amb tanques (caldrà reservar lloc prèviament) i convivint amb les ter-rasses que hi funcionen. Es prendrà la temperatura a tots els assistents i es faran guardar les distàncies convenients.

Crespo, que en l'anterior presentació de la festa major ja va avançar que el pregó es faria fora del saló de sessions per problemes de capacitat, va comentar ahir que aquestes limitacions són les que, finalment, els han fet desdir de fer un pregó convencional. «Es va plantejar fer alguna cosa alternativa, com els pregons populars de fa anys des del balcó». Finalment, «hem trobat un híbrid que no sabem si serà un precedent o un element únic, que serà el tret de sortida, el 26 d'agost al vespre, a la plaça Major».



Defensa de la cultura

Crespo, que va defensar la decisió de mantenir la festa major i va assegurar que «suspendre-la serà l'última opció», i Garcia-Pasqual van aprofitar la presentació per defensar la cultura. L'actor va retreure que «els del món de la cultura estem estigmatitzats, tot i que som dels que complim més i de manera més rigorosa» les mesures de seguretat. Per això va assegurar que els havia fet «molta il·lusió» l'encàrrec, alhora que va deixar clar que «no és un projecte de la companyia Parking Shakespeare, que no fem aquest tipus de projectes i no fem encàrrecs».

La seva proposta partirà com a base dels Sonets de Shakespeare, «un espectacle de petit format que només hem fet una vegada i de manera molt interna i molt privada. És un híbrid d'un projecte que vam fer que hem pensat recuperar perquè compleix totes les mesures de seguretat». De fet, va explicar, alguns d'aquests sonets van sonar en català -dits per ell- al Shakespeare's Globe del 2012 a Londres com a representants de la llengua catalana, que s'hi va escoltar per primera vegada. La idea és vincular-ho a la festa major i a la relació estreta que tots tres hi han mantingut.

Crespo va avançar altres continguts de la festa, com que el castell de focs tindrà lloc el dilluns 31 d'agost (caldrà mirar-lo des de casa, ja es va dir); que la pel·lícula que es projectarà a l'autocine (al Palau Firal) serà Bohemian Rapsody, el biopic de Freddy Mercury; que el pati del Casino serà un espai per a l'oferta infantil i per als adolescents, que hi podran anar a veure la influencer Lídia Rauet; que la visita guiada a la imatgeria i el bestiari del correfoc al teatre Conservatori inclourà el diumenge 30 d'agost una ballada amb la Cobla Ciutat de Manresa i s'hi podran comprar mascaretes amb il·lustracions de Dani Hernàndez Massagu que es vendran amb fins solidaris, i que el bus urbà durant la festa major serà gratuït.



Una peça de 12 metres d'alçada

Dins l'oferta d'arts plàstiques i del projecte Microscopies, un itinerari per l'Anella Verda de Manresa amb intervencions artístiques permanents i efímeres, l'artista Tom Carr instal·larà al parc del Secà (a Bufalvent) una peça d'acer inoxidable de dotze metres d'alçada com a homenatge als professionals que estan en primera línia durant la pandèmia.



Les entrades

Joan Orriols, president de Manresa de Festa, que va posar en relleu el valor històric del cartell d'aquesta festa major quan passin uns quants anys i el valor de l'enginy a l'hora de dissenyar la festa en les condicions actuals, va recordar que per accedir als espectacles –amb capacitat limitada i controlada– caldrà treure la invitació abans i recollir-la. Es podran aconseguir a espectacles.manresa.cat a partir del 20 d'agost i, segons quins, a les taquilles o a la web del Kursaal a partir del dia 25. Pel que fa a la Visita a la Manresa desconeguda, a la Pirelli, la reserva es podrà fer a través de la web de l'Oficina de Turisme de Manresa ( www.turisme.cat).