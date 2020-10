Mig segle fent pastissos a Manresa per endolcir tres generacions

Arxiu particular

Una imatge de la festa al pati de cal Perarnau | Arxiu particular

«El temps ha passat rapidíssim», deia ahir Roque Cuesta Ramírez en el seu darrer dia de feina després de 50 anys de treballar a la pastisseria Perarnau de Manresa.

Va començar als 14 anys i ha treballat amb les tres generacions de la família Perarnau. Amb el fundador, Ramon, amb la segona generació, el Xavier, i amb el Joan Ramon, l'actual propietari. La pastisseria del carrer Carrió va tancar portes una estona de forma extraordinària per treure el cava i fer un pica-pica. Li van regalar un gran marc amb fotografies de totes les èpoques en què li donaven les gràcies «per la dedicació, tenacitat, resistència i implicació a aquest lligat però estimat ofici a cal Perarnau».

Per sorpresa, la dona del Roque, María Fernández, i les seves dues filles, Laura i Eva, i les seves parelles van aparèixer amb un cinc i un zero gegants i més regals. Roque Cuesta explicava que havia treballat aquest mig segle «molt de gust».

Recordava quan duien una base de fusta sobre el cap anomenada barca en la qual portaven a domicili croissants, pastissos, brioixos, pasta fullada... «Ha estat un obrir i tancar d'ulls. No pot ser!», exclamava. I donava gràcies a la seva família per la paciència –té dues netes, la Núria i la Jana–, ja que s'han adaptat als seus horaris i ho han fet possible.