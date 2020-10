Els usuaris assumeixen amb resignació els canvis

Els usuaris de l'atenció primària s'han agafat amb resignació el nou model d'atenció, en el qual es prioritza l'atenció telefònica davant de la presencial, com fins ara.

«Per a ells és més fàcil. Ho entenc. I encara més amb tota aquesta moguda», deia una dona davant el CAP Sagrada Família de Manresa. Hi va anar per buscar els resultats d'una analítica. No tenia queixes del tracte rebut, al contrari. Davant un altre ambulatori una dona comentava que tenia una analítica pendent del febrer. «És rutinària i tampoc no gosava venir per no entorpir». Ara li han donat hora per al 13 d'octubre». A la cua hi havia un parell de persones que volien demanar hora.

Una altra dona i el seu fill sortien del CAP després de rebre una vacuna. «L'únic problema que he tingut és que la línia de telèfon estava saturada. Per demanar hora per a la vacuna hi vaig estar trucant tot el matí». També explicava que no pots triar dia i hora, sinó «agafar el que et donen. Però tenint en compte el que hi ha, això no és cap molèstia».