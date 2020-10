Dos morts a Althaia eleven a quatre els causats pel virus els darrers deu dies

El ritme de defuncions a causa de la covid a la Fundació Althaia de Manresa augmenta. Avui s'han fet públiques dues víctimes mortals a causa de la pandèmia que eleven a quatre les morts en deu dies.

Els morts són persones d'edat avançada i moltes d'elles amb pluripatologia prèvia. L'edat i el perfil dels hospitalitzats té una gran influència en l'evolució de la malaltia. També cal tenir en compte que a l'hospital hi ingressen aquells casos greus i que, tot i que moltes persones aconsegueixen superar la malaltia, si hi ha més incidència proporcionalment també creixen les defuncions.

La situació actual és de 22 pacients ingressats en l'àrea covid de l'hospital Sant Joan de Déu, 178 defuncions i 1.164 altes donades fins ara.

En l'última setmana la xifra d'hospitalitzats per covid-19 a la Fundació Althaia es manté al voltant de les 20 persones. Tot i l'estabilització, és una xifra lleugerament superior a la dels mesos d'estiu degut a l'empitjorament de la situació epidemiològica al territori.

Encara s'està molt lluny del volum de morts causades per la pandèmia del que hi va haver en els moments de màxima afectació, però també és un fet del que cal ser conscient que hi ha hagut més defuncions a l'hospital Sant Joan de Déu des del 28 de setembre que les que es van produir durant els mesos de juny, juliol i agost.

Amb les dues morts conegudes avui, Althaia ha hagut de certificar el traspàs fins ara de 178 persones a causa de la pandèmia.

Si s'hi sumen les 64 que hi va haver a l'Hospital de Sant Andreu, el total de víctimes mortals en centres hospitalaris de la ciutat per aquesta causa és ara de 242.

L'evolució

Per entendre l'acceleració del ritme de morts a causa de l'epidèmia cal tenir present que el mes de març es van comptabilitzar als centres assistencials de Manresa 62 víctimes mortals.

A l'abril en van ser més del doble, 141. A final de maig es va aturar la sagnia.

El darrer mort a Sant Andreu va ser el 29 de maig.

El mes de juny va passar sense víctimes mortals, al juliol n'hi va haver una, a l'agost dues i aquest mes de setembre n'hi ha hagut tres, dues de les quals en vint-i-quatre hores.

A l'octubre hi ha hagut ja dues morts per coronavirus.

Així que cal insistir que el ritme a què es produeixen els decessos per coronavirus no té res a veure amb les xifres dels moments de màxima afectació, però es detecta una tendència a l'alça de circulació del virus que està provocant més morts que els mesos anteriors.