Els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós anuncien que desencallaran el Parc Tecnològic

Els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages han fet pública una nota de premsa en la que asseguren que han arribat a un acord que "permetrà acabar i completar la urbanització i reparcel·lació del sector del Parc Tecnològic, un pas molt important de cara a reactivar el projecte i poder atraure noves empreses".

El compromís ha estat rubricat a quest divendres per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i l'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan Claret, després que dijous fos aprovat en els plens municipals dels dos municipis.

Amb aquest acord, s'evitaran els dos contenciosos administratius que l'Ajuntament de Sant Fruitós va interposar (el 2016 i el 2017) en no estar d'acord amb l'ordenació urbanística que Manresa havia proposat. El document signat no especifica directament els usos, però ho fa indirectament: estableix que l'ordenació serà la que es va aprovar inicialment a la Junta General del Consocri Urbanistic de l'Agulla el 12 de març del 2020. I aquest tema va passar posteriorment pel ple d'abril (30 d'abril).

L'alcalde de Manresa i l'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages han mostrat la seva satisfacció per poder tancar un episodi que feia quatre anys que s'arrossegava i han manifestat que sempre és millor que les relacions entre ajuntaments es puguin fer a través del diàleg i no per la via judicial. En aquest sentit, han valorat molt positivament el treball conjunt que s'ha fet en el si del Consorci Urbanístic del Parc de l'Agulla, que s'ha demostrat un mecanisme molt útil de cara al debat i a la consecució d'acords.