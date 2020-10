La UVic-UCC atorga la seva medalla a Valentí Junyent

L'exalcalde de Manresa i expresident del patronat de la FUB, Valentí Junyent, va rebre ahir al migdia la medalla institucional de la UVic-UCC durant l'acte d'obertura del nou curs, celebrat a l'Aula Magna del campus vigatà.

La universitat el va reconèixer per la seva contribució a la federació de les institucions universitàries de Vic i Manresa de la qual va resultar la UVic-UCC, l'any 2014. També, per la seva tasca per fer créixer el campus Manresa amb els edificis FUB2 i FUB3.

Junyent va expressar la seva satisfacció per rebre la medalla havent pogut veure l'evolució que ha viscut la universitat sis anys després del contracte de federació entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages, el 30 de gener de 2014. Va insistir molt en la importància del treball en equip per fer-ho possible i, en aquest sentit, va posar en relleu que durant els seus nou anys com a alcalde i com a president del patronat de la FUB «he parlat de compartir i no de competir, que ha estat sempre el fil conductor de la meva trajectòria política i professional».