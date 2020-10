Manresa i Sant Fruitós tanquen la batalla judicial que tenien pel Parc Tecnològic

Els plens dels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós van aprovar dijous un acord per desactivar els dos plets sobre el Parc Tecnològic que els enfrontaven als tribunals. L'acord va ser rubricat ahir per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i l'alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan.

L'1 de juliol del 2016 i el 28 de desembre del 2017 l'Ajuntament de Sant Fruitós va presentar sengles recursos contenciosos administratius contra l'Ajuntament de Manresa.

El primer, contra l'acord de ple de Manresa que rebaixava els requisits tecnològics de les empreses que s'hi vulguin implantar i permetia que el 25% del sostre total del Parc Tecnològic podia ser destinat a usos d'oficines, hoteler, restauració, educatiu, cultural i associatiu, esportiu i aparcament.

L'altre, contra l'Ajuntament i la Generalitat que recollia el canvi i s'incorporava al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manresa. L'Ajuntament de Sant Fruitós retreia al de Manresa la modificació introduïda, l'absència d'interès públic i que no se l'havia deixat participar.



Descarta un hotel

El punt d'inflexió de l'enfrontament es va donar quan l'Ajuntament de Manresa en el ple del 30 d'abril va descartar l'ús hoteler al Parc Tecnològic, tal i com volia l'Ajuntament de Sant Fruitós.

L'acció va ser polèmica i el portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, va acusar el govern de Manresa de sotmetre's al de Sant Fruitós (vegeu Regió7 de l'1 de maig). La rèplica de l'Ajuntament de Sant Fruitós va ser que l'ús hoteler no s'havia de considerar dins del Parc Tecnològic sinó en tot l'àmbit de l'Agulla mitjançant el consorci del qual formen part els dos ajuntaments per així poder fer un treball global.

El Consorci Urbanístic de l'Agulla, integrat pels dos ajuntaments, ha assolit una ordenació urbanística de comú acord que recondueix la situació.

En el ple de l'Ajuntament de Manresa celebrat dijous, el regidor d'Urbanisme, David Aaron López,

va qualificar l'acord de «necessari per corregir una situació anòmala, gens desitjable com és que els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages estiguem resolent les nostres discrepàncies urbanístiques als tribunals».

López va afegir que «efectivament alguna cosa va fallar fa temps». Però, «afortunadament, durant el temps transcorregut i en l'àmbit del Consorci Urbanístic de l'Agulla hi ha hagut l'espai de treball tècnic i de debat polític per proposar solucions al problema real i que bàsicament és acabar com més aviat millor les obres d'urbanització tant de carrers com de zones verdes pendents en l'àmbit del parc».

Fruit del treball conjunt dels dos ajuntaments es va proposar a la junta general del Consorci Urbanístic de l'Agulla una modificació puntual del pla parcial que el març del 2020 va ser aprovada inicialment.

Segons el regidor d'Urbanisme, aquesta aprovació es va considerar pels dos ajuntaments «com l'acte que havia de desactivar els dos recursos contenciosos».

Ahir, es va fer públic un comunicat en què s'afirmava que l'acord «permetrà acabar i completar la urbanització i reparcel·lació del sector del Parc Tecnològic, un pas molt important de cara a reactivar el projecte i poder atraure noves empreses».

Els dos alcaldes van mostrar la satisfacció per poder tancar un episodi que feia 4 anys que s'arrossegava i van manifestar que «sempre és millor que les relacions entre ajuntaments es puguin fer a través del diàleg i no per la via judicial».