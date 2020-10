Miquel León substitueix Ramon Fontdevila com a president d'ERC Manresa

Ramon Fontdevila, un històric d'ERC, partit del qual ha estat president de l'executiva local de Manresa durant més de cinc anys consecutius, ha estat rellevat en aquest càrrec per Miquel León.

Fontdevila va explicar ahir a Regió7 que quan es van celebrar les últimes eleccions municipals ja va avisar el partit que la seva intenció no era eternitzar-se en el càrrec i que s'ha esperat fins ara per acompanyar la presa de càr-rec de Marc Aloy com a alcalde.

La darrera assemblea d'ERC-Manresa va servir per posar l'executiva al dia i procedir a la renovació de la presidència. León va presentar una executiva formada per Mireia Vila (secretaria d'organització), Manel Tàpia (secretaria de finances), Denís Llussà (imatge i comunicació), Mariona Descarrega (polítiques d'igualtat), Montserrat Clotet (política municipal), Glòria Almazan (ciutadania), Jofre Oliveres (transició ecològica), Sílvia Sanfeliu (cultura), Xavier Bosch (estratègia) i els representants del Jovent Republicà (Queralt Torres) i del grup municipal (Mariona Homs), que va ser aprovada per unanimitat. A la cloenda, l'alcalde Aloy, president del grup municipal, va tenir paraules d'agraïment per a Fontdevila i va valorar el nou equip de León com «una proposta molt ferma i carregada d'entusiasme».