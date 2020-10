La necessària millora del degradat carrer de Sant Andreu arribarà l'any vinent

En el mandat anterior, el 2015-2019, l'Ajuntament va fer constar dins dels projectes de millora del Centre Històric la renovació del carrer de San Andreu. El 2016, quan l'aleshores alcalde, Valentí Junyent, va inaugurar les obres al carrer del Joc de la Pilota, va anunciar que urbanitzar el Sant Andreu seria el següent pas. No es va fer.

En la presentació de la renovada Baixada dels Drets, el juliol de l'any passat, Junyent va situar entre el 2020 i el 2021 les obres pendents en aquest vial. Finalment, segons ha confirmat l'Ajuntament, tampoc no es faran aquest 2020 però sí l'any vinent.

La urbanització del Sant Andreu seguint la fórmula de la resta de carrers del Centre Històric –de prioritat per a vianants i de plataforma única– suposarà acabar de relligar tot el sector que formen els carrers de Sobrerroca i del Joc de la Pilota i la plaça i el carrer de l'Hospital. Si bé parlem de poc més de cent metres, la mala imatge que ofereix el Sant Andreu té un poderós efecte en el seu entorn immediat. Per tant, és desitjable que l'esperada millora pugui representar alhora una empenta en la reactivació d'un vial que ha viscut un procés de degradació alarmant i imparable. No hi ajuda el continuat tancament de negocis situats en baixos i la deixadesa i l'abandonament que presenten alguns, com el que hi ha al costat de l'antic cinema Muralla (i anteriorment Goya, tal com recorda el mural que hi ha a la façana).

Segons ha pogut saber aquest diari, la redacció del projecte urbanístic ja està molt avançada i la partida necessària està inclosa en el pla d'inversió de l'any vinent.

Actualment, el Sant Andreu presenta una calçada central per on circulen els vehicles i dues minivoreres a banda i banda, la poca amplada de les quals fa que moltes persones optin per caminar per l'espai destinat al trànsit rodat. Hi sobreviuen l'hostal Roser Manila, que actualment només ofereix el servei d'habitacions per les restriccions per la covid; una merceria, un negoci de col·leccionisme, un de marcs, una barberia i l'acadèmia de música Musilloc. A la plaça dels Drets, que per a la majoria és més una prolongació del Sant Andreu que una plaça, la vida comercial encara s'ha reduït més. De la botiga d'electrodomèstics i de la peixateria que hi havia només en queden els cartells; del supermercat, res.

És previsible que les obres vagin precedides de treballs arqueològics, pel fet que és un vial que es troba dins d'una zona de Manresa d'interès arqueològic.