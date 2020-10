Catalunya suma 4.077 casos i té el 82 % dels llits d'UCI ocupats

L'epidèmia segueix propagant-se sense control a Catalunya. El departament de Salut va anunciar ahir 4.077 nous positius de covid-19 en 24 hores i va afegir 25 morts més a la llista de víctimes, i van seguir creixent els pacients hospitalitzats: ja són més de 2.000, 347 dels quals a l'UCI, cinc més que diumenge. El risc de rebrot va pujar 53 punts més i ja va superar els 800 punts (en concret estava en 841). La incidència a 14 dies es va situar en 572,26 i la taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, es va mantenir en l'1,53. Segons l'últim balanç, el 12,55 % de les proves que es fan donen positiu.

La situació a les UCI dels hospitals catalans comença a ser preocupant: el 81,8 % dels llits de cures intensives estan ocupats, un 37,9 % dels quals per malalts amb coronavirus, segons va detallar el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. El republicà va donar aquestes xifres per deixar palès que «el perill hi és», que el virus està «cada cop més present» i per alertar que la capacitat de resposta hospitalària «es pot posar en compromís les properes setmanes». El vicepresident va afegir que davant d'aquesta situació era necessari prendre mesures com les que s'han pres i va afegir que se'n seguiran prenent «si fa falta».

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 235.037 casos, 207.265 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Les 25 noves morts fan que el total acumulat arribi fins a les 13.819, de les quals 8.441 en hospitals o sociosanitaris (+18), 4.210 en residències (+1), 861 en domicilis (+2) i 307 no classificades (+4).