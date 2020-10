Pugen a 2.897 els grups escolars tancats i a 70.690 les persones confinades

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 era ahir de 2.897, 1.351 més que els declarats dissabte passat, segons dades actualitzades del departament d'Educació. És el 4,02% del total. Hi havia 70.690 persones confinades, 8.612 més que en el balanç anterior. D'aquestes, 67.500 eren alumnes, 3.059 docents i personal d'administració i serveis, i 131 personal extern. En els darrers 10 dies s'han confirmat 5.736 positius, dels quals 5.124 entre alumnat, 561 entre docents i personal d'administració, i 51 entre personal extern. Els positius acumulats declarats són 13.556, 1.531 més que en el balanç anterior. Actualment no hi ha cap centre tancat a Catalunya.

El director general de Centres Públics d'Educació, Josep González Cambray, va assegurar que el tancament dels centres educatius «no està sobre la taula» ara mateix. En declaracions a Catalunya Ràdio, va insistir en l'aposta per mantenir la presencialitat i, en cas que no hi hagi alternativa, a garantir que serà «l'últim que es tancarà». En canvi, va reconèixer que sí que és sobre la taula estendre el sistema d'educació híbrida en la postobligatòria.