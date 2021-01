Per què Manresa té unes xifres tan dolentes de covid-19?

Teresa Sabater, gerent en funcions de la Regió Sanitària Catalunya Central, en una roda de premsa "excepcional" d'avui al matí, ha donat resposta a una pregunta clau: per què Manresa té pitjors dades de risc de contagi i incidència per habitant que moltes altres ciutats?

La resposta ha sigut que no es va poder baixar els números d'afectació de la segona onada tant com hauria estat necessari i això ha fet que l'inici de la tercera onada hagi partit de xifres més elevades.

Sabater ha avançat que es valora fer algun altre cribratge a la ciutat on el virus es troba "molt escampat". La gerent en funcions ha lamentat que de forma vinculada a ponts i festivitats no tothom s'ha comportat "com tocaria" i és necessari "aplanar la corba perquè no podem seguir així", per les derivades que comporta de cara a l'assistència primària i hospitalària.