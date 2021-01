La construcció de l'ascensor del Circumval·lació va a marxa lenta

El cartell que anuncia les obres per instal·lar de l'ascensor públic entre el Passeig i el carrer Circumval·lació, que és just al costat de la instal·lació, recorda que les obres van començar el juny passat. I és que la durada prevista era de 4 mesos. També recorda el pressupost del projecte: 155.147,36 euros. Però hi han posat la marxa lenta. Mig any després d'iniciar-se els treballs l'estructura de l'elevador està feta, però no hi ha res més que faci preveure que es pugui posar en funcionament aviat.

L'última previsió de l'Ajuntament de Manresa és que els treballs de construcció acabessin el novembre passat, i que l'ascensor entrés en funcionament durant les setmanes següents, un cop s'hagués instal·lat l'aparell elevador i s'haguessin passat els con- trols pertinents.

El que fa dies que hi ha a tocar de la plaça Espanya és l'esquelet de l'aparell. Està envoltat de tanques tan des del sector del passeig Pere III com al carrer Circumval·lació. Al Pere III ja es va enllestir fa dies el mur del seu voltant, i al Circumval·lació també s'han acabat els treballs per eixamplar la vorera on hi haurà els accessos a l'ascensor. Hi ha tres forats al terra per, presumiblement, plantar- hi algun tipus de vegetació.

L'ascensor salva un desnivell de sis metres d'alçada entre el Pere III i el Circumval·lació. Va ser un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius del 2017. La idea va partir del Casal de la Gent Gran. La iniciativa també ha de servir per dignificar l'entra- da principal al parc de Puigterrà, just al davant de l'ascensor.