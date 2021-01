Albiach demana invertir al tren-tram els diners de soterrar la línia dels FGC

Davant l'entrada del baixador dels FGC. És l'escenari que va escollir En Comú Podem per presentar, de la mà de la seva candidata a les eleccions del 14-F, Jéssica Albiach, les apostes en matèria de mobilitat per a Manresa i la comarca. Les encapçala recuperar un projecte del 2009, el tren-tram -el tramvia del Bages-, destinant-hi els entre 40 i 60 milions que FGC va anunciar que invertirà en el soterrament de la línia del tren i la construcció d'una estació soterrada a la plaça d'Espanya, o a tocar, per rellevar l'actual Baixador.

Demanada sobre la possibilitat que s'ajornin les eleccions del 14-F per la pandèmia, Albiach, a qui van acompanyar Marc Parés, de Vic, 7è a la llista d'En Comú Podem, i Laura Oliva, de Manresa, 16a a la llista, entre altres integrants de la coalició a Manresa i el Bages, va dir que en un panorama marcat per la pandèmia que es dibuixa amb 6.000 contagis diaris i entre 650 i 850 persones ingressades a les UCI, «em costa imaginar anar a unes eleccions amb els hospitals a punt de col·lapsar». Va recordar que aquest divendres «s'ha de prendre la decisió definitiva». Una decisió, va insistir, «que correspon al Govern de la Generalitat», a qui va demanar «que sigui per criteris sanitaris i en cap cas partidistes o electoralistes», i que vagi a la reunió «amb una proposta clara» i, si s'acaben ajornant, amb una data alternativa.

El 2009, la Generalitat va incloure en el pla d'infraestructures implantar un tren-tram al Bages que, per una banda, connectés a Manresa la línia dels FGC amb la de la Renfe recuperant l'antic traçat (en superfície) pel centre de la ciutat, i, per altra banda, enllacés Manresa amb els nuclis de Sant Joan de Vilatorrada, Sallent i Súria. És el que proposa En Comú Podem. Albiach va recordar que «és un projecte del 2019 que amb el govern d'Artur Mas va quedar al calaix però que seria una veritable eina de transport públic, d'accessibilitat, d'equilibri territorial i de cura del medi ambient». Un projecte que «és podria finançar amb els 60 milions d'euros que l'Ajuntament vol utilitzar per al soterrament de l'estació per crear un metro a Manresa i amb els fons Europeus, que van encaminats cap a la mobilitat i el transport públic». Va anunciar, també, que proposaran que al proper govern de la Generalitat hi hagi una vicepresidència per a la transició ecològica, atès que «la lluita contra l'emergència climàtica és el gran repte històric que tenim a la nostra època».

Parés va constatar que «la Catalunya Central som un d'aquells territoris que hem estat molt oblidats» i que «un dels principals elements per fer front a les desigualtats sobre el territori són les polítiques de mobilitat». A banda de la recuperació del projecte del tren-tram (va argumentar que ja que els recursos són limitats és la millor aposta), va parlar de millorar la intermodalitat, coordinant millor els horaris i els espais per aparcar per anar d'un transport a l'altre. Va dir que «és fonamental que es duguin a terme les millores especialment a la R4 amb el finançament que sabem que ara ens arribarà amb els pressupostos de l'estat»; que «es redueixin les freqüències a la R4 i a Ferrocarrils» i el temps per arribar a Barcelona i, quant a la infraestructura viària, «traslladar el trànsit de la C-55 a la C-16».