Cara i creu a Manresa: vuitanta altes i deu morts en una setmana

La xifra d'ingressats i de víctimes als centres assistencials de Manresa no para d'augmentar. Els darrers set dies l'epidèmia s'ha cobrat deu vides més -vuit a Althaia i dues a Sant Andreu. L'altra cara de la moneda són les 79 altes.





En total, han mort en centres assistencials de la ciutat 337 persones, de les quals tretze en el que va d'any. Ahir hi havia 142 ingressats per covid a Manresa, sis més que dimarts de la setmana passada. A Sant Andreu hi ha el mateix nombre d'ingressats que fa una setmana, 24, i a Althaia, 118 quan set dies abans n'eren 112.

La xifra més elevada de la segona onada de la pandèmia a Manresa va ser de 156 hospitalitzats el 17 de novembre, dels quals 79 Althaia i 77 Sant Andreu. La xifra va anar de baixa fins estar per sota del centenar el 15 de desembre, però a partir d'aquell moment va començar a engruixir-se coincidint amb la repercussió de la tercera onada epidèmica.





El nombre d'altes donades fins ara ha estat de 1.756, de les quals 1.636 a Althaia i 120 a Sant Andreu. Són 79 altes més que les 1.677 del dia 5 de gener.

Segons va informar ahir el Servei Català de la Salut, els centres hospitalaris de la Regió Sanitària Catalunya Central han començat a modificar alguns serveis i reprogramar activitat quirúrgica.

Althaia, destina cinc unitats d'hospitalització a la covid-19, a banda de la UCI que també ha hagut d'augmentar la seva capacitat. Els 118 pacients amb covid-19 representen un 28% del total d'ingressats. D'aquests,107 estan ingressats a hospitalització convencional, un 26% sobre el total de llits, i més d'un 40% si només es té en compte els pacients de l'àrea mèdica. La resta, 11 pacients, estan ingressats a UCI, el que representa un 55%.

Segons Salut, l'augment de l'activitat covid-19 va en detriment de l'activitat no covid, ja que cal destinar-hi més recursos, espai i professionals que «pot impactar en l'activitat programada no urgent, tant de l'àrea quirúrgica, ambulatòria i diagnòstica. En qualsevol cas, es garanteix sempre, aquella activitat que no es pot posposar».

L'Hospital San Bernabé de Berga té un 100% d'ocupació de la planta destinada a covid, amb 17 positius i 9 pendents de la PCR, però ubicats a la zona gris situada en aquesta mateixa planta. En les altres plantes l' ocupació és d'una mitjana del 90%. Es treballa amb la possibilitat d'haver d'obrir una segona planta covid en els propers dies. S'ha suspès tota la cirurgia programada no urgent ni greu fins el 31 de gener, així com algunes consultes externes.

A l'Hospital d'Igualada l'ocupació de llits convencionals és del 82% i a crítica s'ha arribat a ocupar el total de la seva disponibilitat. 10 dels 13 pacients de la UCI del centre són malalts de covid-19. Això ha obligat a derivar pacients als hospitals del Mar i de Sant Pau. Pel que fa a visites de consultes externes i proves, en alguna especialitat, l'hospital ha reduït alguna de les agendes. També ha afectat la cirurgia.