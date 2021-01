Tres participants del curs de Càritas per treballar al camp ja tenen feina

Càritas Arxiprestal de Manresa ha acabat la formació en polivalència en el peonatge agrari, per ajudar els participants a trobar feina en el sector agrari i paisatgístic, i posar-los en contacte amb el territori més proper. El curs ha tingut onze participants, tre s dels quals han sortit amb feina.

Aquest curs de formació de Càritas Manresa, subvencionat per l'Ajuntament, ha tingut una durada de 148 hores per aprendre a fer funcionar maquinària agrària, a restaurar marges de pedra seca i a podar fruiters (principalment vinya i olivera). Els participants han conegut i treballat a la Casa Costafreda, que és un espai social de Càritas; al parc del Secà del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, a la torre Santa Caterina i al Celler el Molí del Collbaix.

Càritas ha volgut destacar la bona sintonia entre el grup, que ha permès «acabar-lo amb molt bons resultats i ha esdevingut una experiència amb bons aprenentatges per a tothom».

Càritas ofereix diferents cursos de formació per donar oportunitats a les persones de ser autosuficients. I complementa l'acció formativa amb l'acompanyament per buscar feina. Aquests programes formatius tenen per objectiu acompanyar les persones en risc d'exclusió social i facilitar els aprenentatges necessaris per accedir a un treball digne.

La propera primavera, Càritas Manresa oferirà un nou curs de formació en horticultura ecològica. Durant l'any els productes de l'hort es comparteixen entre els participants. L'objectiu és l'ocupació pre-laboral, la creació de xarxa relacional i l'adquisició o millora de les competències bàsiques i transversals, principalment l'idioma.