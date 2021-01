Brutícia acumulada durant dies

Al carrer de la Caritat, que conflueix per una banda amb el de la Verge de l'Alba i per l'altra amb el de Bilbao, el contenidor d'orgànica presentava diumenge aquest aspecte... feia quatre dies. A la resta de contenidors del vial també hi havia brutícia per fora. Com que la vorera és molt estreta, passar-hi era tota una aventura.