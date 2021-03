La gerent de l'ICS a la Catalunya central diu que «la vacunació és un moment històric»

La gerent de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central i de l'Hospital comarcal Sant Bernabé de Berga, la doctora Anna Forcada, va conversar, a l'Auditori de la Plana de l'Om, amb la periodista de Regió7 Queralt Casals sobre l'experiència de l'atenció primària en la lluita contra la covid dins el cicle 'Pessics de vida' que organitzen la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural del Casino.



Precisament la conversa va coincidir amb la represa de la vacunació massiva a Catalunya. La gerent de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central, Anna Forcada, va qualificar la vacunació com un "fet històric" i va animar els professionals de la salut a "ser-hi, a tirar endavant i que vulguin viure aquest moment". Forcada va destacar que "no ens hem de perdre en el discurs d'estar cansat, sinó en el de veure la llum al final del túnel".



L'esclat de la pandèmia, ara fa un any, "ens va deixar perplexos', va dir Forcada, que va tenir paraules d'agraïment per als sanitaris, però també per als directius "que no surten a les imatges i que també van haver de prendre decisions importants".



Metge de família per vocació i defensora de l'atenció primària per convicció, Forcada va remarcar que l'atenció primària és "l'eix vertebrador del sistema de salut, ja que té una visió integral de la vida de les persones". Per aquest motiu, va posar de relleu, que "és important que la xarxa sigui forta i estigui ben connectada amb els hospitals".



Forcada va explicar que, durant aquest temps, s'han fet plans per enfortir i per dotar l'atenció primària de més recursos, tecnològics i de personal i va afegir que ara la primària "pot evolucionar encara molt perquè de les crisis sempre en neixen oportunitats de canvi".



De cara a l'arribada de la Setmana Santa, la doctora Anna Forcada va donar un missatge de "contenció", va reiterar que la vacunació "anirà bé, però que encara no es pot fer tot allò que voldríem, perquè hi ha riscos".



Metgessa per vocació

Treballar per la salut de les persones és una de les raons que van motivar Forcada a convertir-se en metgessa de família. Amb la medicina familiar i comunitària es crea un "vincle personal que és molt agraït i que la gestió no té", va subratllar la gerent de l'ICS a la Catalunya Central.

Nascuda a Les Masies de Voltregà (Osona) va parlar també de la importància dels metges rurals i va destacar que "s'ha de ser molt valent perquè gestionen la salut de les persones i són metge i infermera a la vegada".



