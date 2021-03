Inspiració 2022 presenta aquesta tarda el cicle de reflexió ciutadana Travessa cap al 2022

Avui dijous, a les 7 de la tarda, es presentarà Travessa cap al 2022: un any de reflexió ciutadana a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om (plana de l'Om, 5 de Manresa). S'hi podrà assistir presencialment amb inscripció prèvia i també es podrà veure en streaming pel canal de youtube d'Inspiració 2022 en aquest enllaç. Aquest programa, que organitza el grup Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i UManresa-FUB, durarà tot un any: des del 25 de març del 2021 fins el 25 de març del 2022.

Inspiració 2022 proposa un any de reflexió ciutadana en un moment important per a la ciutat, el país, la societat i el planeta. Per aquest motiu, ha programat una sèrie d'actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social, i que culminaran amb un Simposi que se celebrarà l'any 2022 amb la voluntat d'aprofundir sobre els processos de transformació interior.

Travessa cap al 2022 està estructurada segons la tríada terra, humà i transcendent, i fonamentada en tres eixos basats en el silenci, paraula i acció, que definiran els actes que es portaran a terme: a través del silenci, les caminades conscients; a través de l'acció, les neteges perimetrals; i a través de la paraula, les xerrades i els grups d'aprofundiment. Les xerrades incloses a Travessa cap al 2022 formen part de la 7a edició del cicle Ignàgora, impulsat per l'Ajuntament de Manresa dins del projecte Manresa 2022.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l'aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web a www.inspiracio2022.cat