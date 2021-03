El Rotary Manresa-Bages dona a la fundació de sor Lucía 1.600 euros en gasolina

El Rotary Club Manresa-Bages ha volgut aportar el seu granet de sorra a la Fundació del Convent de Santa Clara per als projectes socials que desenvolupa.

Ahir a la tarda, quatre responsables de l'entitat filantròpica es van arribar a la plataforma d'aliments i van lliurar a la directora de la fundació, sor Lucía Caram, i al president del patronat, Gabriel Prat, quatre targetes carregades amb 400 euros cadascuna per poder fer gasolina, pensant en els quatre vehicles que té la fundació per anar a recollir el menjar que dona la gent als supermercats o per a altres tasques socials.

Francesc Selga, president del Rotary Manresa-Bages, va estar acompanyat per Montserrat Culleres, presidenta electa de l'entitat, i Montserrat Clop, tresorera. L'únic requisit és que el dipòsit s'haurà d'anar a omplir a la gasolinera PetroPintó, a Sant Fruitós.