Les professionals dels serveis socials de Manresa es planten davant la PAHC

Les professionals de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa han fet públic el seu rebuig a les crítiques rebudes de la PAHC Bages i han dit "prou als atacs gratuïts, a les mentides i a la manipulació".

Després de la manifestació de la PAHC del dia 30 de març per denunciar traves dels Serveis Socials i casos puntuals d'actituds racistes asseguren que "ja és hora de plantar-nos".

Afirmen que ja n'hi ha prou d'"infravalorar la nostra professió" quan els professionals de treball social el que fan és acompanyament i suport a la ciutadania.

"Estem al peu del canó, lluitant pels drets dels més vulnerables i per pal·liar les discriminacions", afirmen, i afegeixen que "els recursos són escassos, les condicions millorables i, tot i això, hi som".

Asseguren que no són elles sinó la PAHC Bages "qui no accepta els pactes". Per tot això diuen "prou als atacs gratuïts, a les mentides i a la manipulació" i asseguren que "ja és hora de plantar-nos".

La PAHC Bages, a la manifestació que va tallar la carretera de Vic i en declaracions posteriors han denunciat que l'Ajuntament de Manresa posa traves a l'hora d'acompanyar els usuaris de Serveis Socials a les reunions.

També van posar de manifest que, en alguns casos puntuals, han detectat actituds racistes per part d'algunes treballadores del departament. En aquest sentit, demanen que es respecti el tracte humà i es garanteixi el dret de les persones a ser acompanyades durant les visites a l'àmbit de serveis socials.

Les seves reclamacions les van expressar en una concentració que va aplegar una cinquantena de persones al davant de l'edifici Infants, al primer tram de la carretera de Vic de Manresa. L'acte reivindicatiu va provocar un tall de trànsit durant gairebé una hora. Els manifestants reclamaven la fi de la «violència institucional» amb una gran pancarta.