Clam contra la violència de gènere en l'adeu a la dona morta per l'exparella

El funeral de Jordina Martínez Playà, la dona assassinada dimecres presumptament per la seva exparella a Manresa, va esdevenir un clam contra la violència masclista. La germana de la víctima la va recordar molt emocionada i va afirmar que «a les escoles hi haurà d'haver una assignatura d'intel·ligència emocional per evitar que passin coses com aquestes».

L'acte de comiat, que va tenir lloc al tanatori de la Funerària Fontanova ahir al migdia, es va omplir de persones que coneixien Martínez. L'orador que va oficiar el funeral va emfatitzar que no es tractava de cap manera d'un funeral. «No pot ser-ho perquè només tenia 34 anys i és víctima de la xacra masclista. Al segle XXI no pot ser que una persona senti que un altra és de la seva propietat», va destacar. En el comiat també es va destacar la dimensió humana de Martínez, tot recordant que era una propera i apassionada per la seva feina.