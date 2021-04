La femta d'aus embruta els bancs i els camins del parc de l'Agulla

Bancs que estan destinats a que els usuaris del parc de l'agulla puguin seure a descansar, llegir o contemplar el paisatge es troben en ocasions inutilitzables per la quantitat de femta d'aus que s'hi acumula.

El problema no afecta només els bancs sinó que també hi ha femta en grans quantitats en altres punts del parc. Els més problemàtics són els espais de pas, on n'hi pot arribar a haver tanta que resulta difícil evitar trepitjar-la.

Com es pot apreciar a les fotografies es tracta d'un problema evident.

Cal recordar que Manresa combat la sobrepoblació de coloms amb més formació i sense captures (vegeu Regió7 del 3 de maig del 2019).

L'Ajuntament va retirar el mes de febrer del 2019 de forma definitiva els remolcs que s'utilitzaven a Manresa per fer captures de coloms des del 2009. Tots ells havien estat sabotejats a començament del 2019 i de nou un cop reparats, per col·lectius contraris a aquest mètode.