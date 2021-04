Culmina la transformació de la Via de Sant Ignasi després d'un any i mig d'obres

Després de més d'un any i mig d'obres i una inversió de 3,3 milions d'euros, la més important dels últims anys a Manresa, ha culminat la transformació de la Via de Sant Ignasi, la plaça del Remei i l'avinguda Bertrand i Serra. Res no és com abans. L'entrada –i sortida– sud de la ciutat s'ha dignificat i té una altre fesomia, mentre que la Fàbrica Nova, enmig de tan espai públic nou de trinca, sembla més sola i desolada que mai.

Ahir es va oficialitzar el final dels treballs d'urbanització amb una visita de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat de regidors i regidores de l'Ajuntament, entre els quals l'anterior alcalde Valentí Junyent, amb qui es van començar les obres, i de representants d'entitats, a més a més de veïns i veïnes. No hi va haver tall de cinta, tan sols parlaments breus per deixar constància de la important transformació d'aquest sector de la ciutat.

El repte: la Fàbrica Nova

Aloy va assegurar que el repte de futur és ara transformar la Fàbrica Nova, i es va comprometre a «destinar totes les energies possibles a desencallar» el projecte, una «ròtula que ha d'unir diversos barris de Manresa i que ha de ser un gran pulmó verd de la ciutat».

Ahir, però, tocava posar en valor el que s'ha fet fins ara. Aloy va assegurar que «queda palès que l'urbanisme serveix per millorar la vida de les persones», i que ara «som capaços d'anar des del passeig del Riu fins a la carretera del Pont de Vilomara a través d'un espai digne i agradable, amb voreres amples i arbrades». Va continuar dient que és la imatge d'una Manresa diferent amb menys cotxes i més espai per a vianants que «aviat veurem al carrer Guimerà i esperem, també, a la carretera de Vic i de Cardona. Una ciutat més a la mida de les persones i més humana», va afirmar.

Punt de trobada

L'acte es va dur a terme a la plaça del Remei, fins fa poc un aparcament desordenat i boterut. També hi van intervenir el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, i el president de l'Associació de Veïns Vic-Remei, Vicenç Cano. López va destacar que els nous espais públics han de ser un punt de trobada de la gent i un exemple de com haurien de ser altres punts de la ciutat.

Cano, per la seva part, va expressar la satisfacció dels veïns per la urbanització, sobretot de la plaça del Remei, que «no s'havia tocat mai». Ara l'única pega del conjunt, va dir, és l'aspecte que té la Fàbrica Nova «amb aquests cortines esparracades». Finalment va demanar que es respecti el nou espai públic. «Ha costat molts diners i ha quedat molt maco. Que no es degradi». Va felicitar la constructora Mas per les facilitats que va donar als veïns.