Emotiu i encoratjador acte de graduació de 140 nous titulats de la UPC Manresa

La UPC Manresa ha celebrat l'acte de graduació de l'estudiantat de la UPC Manresa titulat el curs 2019-2020 en un format més petit, a la sala d'actes de la UPC Manresa, retransmès pel canal de YouTube del centre i amb la participació virtual dels 140 graduats i les seves famílies.

L'acte va comptar amb la participació de Marc Aloy, alcalde de Manresa; Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC); Pere Palà, director de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), i Laia Llenas, que ha exercit de padrina de la promoció.

Aquesta edició, a causa de les limitacions per reunir-se, no s'ha pogut fer en el format habitual, acompanyats de les famílies dels graduats i graduades i dels representants del teixit industrial i institucional de la Catalunya Central. Tot i així, se n'ha conservat l'essència i s'ha fet un acte lluït en què els titulats i titulades han sigut els protagonistes de la vetllada.

Especialment emotiva va ser la intervenció de Laia Llenas Argelaguet, que ha exercit de padrina de la promoció 2020.

«Podreu arribar on vulgueu»

Laia Llenas, filla de la que va ser directora de la UPC Manresa Rosa Argelaguet, va recordar la seva mare i va explicar com els seus consells la van fer triar estudiar una enginyeria. Llenas va dir que comparteix la visió que tenia la seva mare i que, per la seva experiència, «estudiar una enginyeria t'ofereix unes capacitats molt variades i una manera de treballar i veure les coses que fan que un enginyer pugui donar resposta a circumstàncies molt diverses». Adreçant-se ja directament als titulats i titulades, els va dir que «si lluiteu i us ho proposeu, podreu arribar tan lluny com vulgueu».

En el decurs de l'acte es van lliurar els premis als millors treballs de fi de grau i màster i els millors expedients acadèmics. Uns guardons atorgats gràcies a la col·laboració de diverses empreses i institucions, com són Airtificial, Maxion Wheels, Miwon Spain, Iskra, Reverté, la Caixa d'Enginyers, l'Associació TIC Bages, el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM) i el Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i les Balears.

Albert Marquillas, graduat en Enginyeria de Sistemes TIC, va ser premiat amb el millor expedient de la promoció i, per aquest motiu, va pronunciar el seu discurs, en què va recordar els moments viscuts i va tenir paraules d'agraïment al personal de l'escola. Els responsables institucionals presents en l'acte es van adreçar als graduats i graduades i a les seves famílies i els van transmetre consells per a la carrera professional, així com el sentiment d'orgull de ser enginyeres i enginyers.