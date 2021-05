Artistes i públic debatran com impulsar la subhasta contra el càncer perquè doni més diners

Amb l'objectiu d'aconseguir el màxim d'ingressos per destinar a projectes solidaris de l'Associació Contra el Càncer de Manresa, l'entitat -amb la col·laboració d'alumnes de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet-, està preparant una trobada entre diferents artistes i públic que puguin aportar idees per millorar la subhasta anual d'obres d'art que fa l'entitat, obrir-la a nous formats i aconseguir més compradors i, per tant, més ingressos.

El debat, que porta per nom "Molt més que un quadre", tindrà lloc el proper 14 de maig, a les 6 de la tarda a la sala d'actes de La Plana de l'Om de Manresa. Serà un acte obert al públic, que podrà prendre part en el debat i aportar idees. Les artistes bagenques que hi participaran són Lourdes Fisa, artista visual, la fotògrafa Mercè Rial i la docent Carmina Duran, que va refugiar-se en la pintura durant el seu càncer de pit i en va arribar a publicar un llibre. També s'hi sumarà Pepa Reverter, artista plàstica i dissenyadora barcelonina que encapçala un projecte de cors de ceràmica solidaris, Tot Cor Project.

L'acte serà moderat pel comunicador manresà Enric Bastardas i estarà dividit en tres blocs: l'art com a teràpia, com transformar les teves vivències i passió en art, i l'art del segle XXI, tendències en auge i digitalització.

Del 33% al 10% dels ingressos totals de l'entitat



D'aquest debat n'han de sortir idees per fer realitat una nova etapa en la subhasta d'art que l'Associació contra el Càncer fa anualment. La subhasta és una font d'ingressos important per a l'entitat, però els darrers anys ha patit una davallada i ara és el 10% dels ingressos totals de l'associació mentre que fa un temps era el 33%.

L'alumnat de 2n del cicle formatiu de Màrqueting i publicitat de l'Escola Montserrat ha plantejat el debat amb la participació de dones de l'àmbit artístic amb l'objectiu de poder-ne extreure idees enriquidores des de punts de vista de diferents disciplines. Les entrades per assistir a la trobada ja es poden reservar, de forma totalment gratuïta, a la web del teatre Kursaal.