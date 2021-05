L'antiga fàbrica de l'Anònima de Manresa es convertirà, del 4 al 6 de juny, en l'epicentre de la quarta edició de la Fira del Vi del Bages del Bages. La cita s'emmarca en la proposta la Ruta del vi DO Pla de Bages, impulsada des de la DO Pla de Bages i el Consell Comarcal del Bages, l'associació BagesImpuls i l'Ajuntament de Manresa. Inclourà tastos de vins, activitats gastronòmiques i enoturístiques, visites a punts d'interès històric i activitats artístiques de música, dansa i pintura. Tot plegat sota el denominador comú de la cultura del vi.

Segons els organitzadors, l'elecció de l'Anònima busca garantir els requeriments dictats pel Procicat, ja que l'emplaçament permet controlar els accessos i aforament. El pati de l'antiga fàbrica acollirà la tradicional Nit de Picapolls, divendres 4 de juny, en un format de sopar al vespre. Durant dissabte 4 i diumenge 5 s'hi faran espectacles i vermuts musicals que el públic podrà acompanyar amb una barra de vins de la DO Pla de Bages i productes del Bages . Actuacions com les de Jos Racero, Jo Jet i Maria Ribot, Rubber Soul maridaran espectacles de vi i dansa i la mateixa exposició de les obres del cicle Vi_suals, que uneix art d'autors locals i cultura vitivinícola.

En paral·lel es faran tasts a diferents botigues de vins de Manresa i comarca, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local.

Prèviament, el cap de setmana del 29-30 de maig hi haurà visites guiades als cellers i al patrimoni vitivinícola de la comarca. Es podran visitar espais singulars com la vil·la romana de Sant Amanç de Viladès a Rajadell, el Monestir de Sant Benet de Bages o bé els nous equipaments com el Museu de la memòria de la vinya i el vi de Sant Fruitós de Bages i el Centre d'Enoturisme de Navàs. Pel que fa a les visites al patrimoni de la vinya i el vi, es mantindran durant el mateix cap de setmana de la ViBa.

La Mostra Vi_suals

El ViBa es complementarà amb la mostra Vi_suals, un projecte que, a través del treball de diferents artistes de la zona del Pla de Bages, vol donar valor a la cultura tradicional del vi amb els llenguatges artístics contemporanis. Girarà entorn del concepte "cercles" i comptarà amb l'obra de 13 artistes plàstics i 2 directors cinematogràfics. La mostra d'obres estarà oberta al públic els dies 4, 5 i 6 a la nau principal del recinte de l'Anònima.