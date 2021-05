L'empresa Eysa (Estacionamientos y Servicios SA) té actualment la concessió del pàrquing de la Reforma, de la zona blava i de la grua de Manresa. En el darrer cas -el servei de retirada de vehicles- l'Ajuntament ha anunciat aquest matí que a final d'any preveu assumir-ne la gestió directa a través de la Policia Local, de manera que entri en funcionament a principi del 2022. Fins aleshores, continuarà a mans d'Eysa. Actualment, aquest servei ja funciona amb una pròrroga i al ple d'aquest dijous es portarà a aprovació que Eysa el continuï oferint temporalment fins que el pugui assumir l'Ajuntament a través de la Policia Local. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet, ha anunciat que quan se n'encarregui l'Ajuntament "veurem més la grua pel carrer"; dit d'una altra manera, que es retiraran més vehicles que ara de la via pública perquè, ha remarcat, serà un servei molt més àgil.

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, ha explicat que la intenció és anar assumint, a mida que s'exhaureixin les concessions, els serveis que presta actualment Eysa. Unes concessions que l'Ajuntament va haver d'ampliar per pagar el sobrecost en les obres a la plaça de la Reforma. En el cas de la grua ha concretat que, pel que fa al dipòsit de vehicles, continuarà a on és ara, al pàrquing de la Reforma i el seguirà assumint Eysa perquè per a l'Ajuntament no tindria sentit crear un nou dipòsit, tenint en compte que aquest ja és municipal -tot i que actualment l'exploti una empresa privada- i que té les condicions més òptimes a nivell de maniobrabilitat i de vigilància les 24 hores, entre d'altres. Ha especificat que, pel que fa al contracte del servei de retirada de vehicles, representa el 30% del volum econòmic total. L'altre 70% és el que correspon al servei de grua pròpiament dit, que ha assegurat que en mans de l'Ajuntament "serà més eficaç i eficient per a la ciutadania" a nivell de garantir els objectius de "civisme, fluïdesa del trànsit i seguretat viària".

López ha admès que és un relleu en el qual es va tard i ha demanat comprensió. Ho ha justificat per les dificultats que ha generat la covid en els temes de funcionament municipal. Actualment s'està realitzant l'estudi de la viabilitat d'aquest canvi de mans en la gestió del servei. De fet, aquest estudi no només està analitzant aquest servei en concret sinó també les possibles remunicipalitzacions de serveis que ara es presten mitjançant empreses externes.

Segons el govern representarà un estalvi

Calmet ha assegurat que suposarà "una millora indiscutible" i que "no entra en un greuge econòmic". En concret, implicarà incorporar a la plantilla els tres responsables de la grua que ara duen a terme la retirada de vehicles, més una quarta persona i, potser, ha dit, una cinquena. Ha explicat que ara el servei treballa a demanda de la Policia Local i que això fa que en algunes ocasions els temps d'espera siguin més llargs dels desitjats, cosa que entén que es resoldrà quan la Policia Local ho gestioni directament. Econòmicament parlant, ha concretat que representarà una rebaixa -que ha situat en entre 7.000 i 8.000 euros- pel que fa al cost actual de la concessió perquè l'Ajuntament s'estalviarà un 40% de l'IVA, en números rodons. Si s'hi incorporés un cinquè treballador, però, comportaria un augment d'uns 26.000 euros anuals respecte del contracte anual.

Ha insistit en l'argument de López que permetrà tenir una ciutat "més endreçada i cívica"