La Comissió de Gent Gran del Xup, amb el suport de l’associació de veïns, ha reclamat la residència d’avis projectada al barri i ha demanat el suport de totes les entitats de Manresa a la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran, que també reivindica que es tiri endavant un projecte que ja hauria d’estar en dansa.

La comissió recorda que el novembre del 2019 l’Ajuntament es va comprometre a construir la residència en uns terrenys del Xup. També fa memòria que la previsió inicial era que les obres comencessin aquest any 2021. Admet que «els efectes de la pandèmia són innegables i han retardat l’execució del projecte. Tanmateix Manresa continua tenint i tindrà, un dèficit de places públiques de residències geriàtriques. És per això que no renunciarem a aquest projecte tan necessari per la gent gran de Manresa», asseguren.

Així mateix reclamen que la residència, «que ens agermanaria encara més amb la ciutat de Manresa», sigui 100 % pública. Afirmen que «la nostra generació ha treballat molt per generar riquesa i benestar. Ara seria de justícia reconèixer els nostres esforços i la lluita per la democràcia». Per tot això donen i demanen tot el suport a la Plataforma de Gent Gran.