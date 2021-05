Escola Espai Gastronòmic Jordi Llobet és un nou projecte carregat d’il·lusió del prestigiós xef manresà Jordi Llobet, que al llarg de la seva trajectòria ha guanyat, ja sigui com a cap de cuina o formant part de l’equip, dues estrelles Michelin. El centre que ha obert ocupa les instal·lacions de Lleure, una petita escola de cuina amb una trajectòria de 30 anys situada al carrer Nou i dirigida per Dolors Gómez, que va tancar el 2019 després de més de 33 anys.

Llobet explica que «a Manresa no hi havia l’oportunitat d’assistir a cursos de cuina i, quan vaig veure que l’antiga escola era buida, vaig voler iniciar el projecte».

El cuiner ha transformat l’antic local amb l’objectiu de ser «una escola molt dinàmica, amb un espai per a deu alumnes aproximadament, on es puguin trobar tot tipus de cursos, com ara de maridatge d’arrossos, de tòfona, de pastisseria, tallers de sushi i de cuina de baixa temperatura, entre d’altres». També té xefs convidats per impartir-hi classes magistrals, com Xesc Bartes, de la pastisseria Àngels Dolços, i Benvingut Aligué. «M’agrada convidar-los perquè per a mi són cuiners de referència», remarca Llobet.

«Els cursos estan destinats a principiants, però també s’adrecen a cuiners que es volen especialitzar en alguna tècnica en concret, com, per exemple, la cuina al buit». Llobet ofereix informació dels cursos, que intenta que siguin un parell al mes, a l’Instagram @espaigastrojordillobet.

La formació que ofereix té una durada de quatre hores. Els participants observen Llobet, prenen apunts, cuinen entre tots i, finalment, s’asseuen sense pressa a degustar el que han preparat.

La principal il·lusió del xef era muntar un restaurant de taula única, «però, com que és complicat, vaig decidir combinar-ho amb cursos de cuina». L’espai té una taula amb sis cadires «per crear una atmosfera més intima».

Una llarga trajectòria

Llobet es va formar en cuina a l’escola Joviat de Manresa i va començar a treballar com a cambrer al restaurant Cingle de Vacarisses, on els seus pares també treballaven esporàdicament. La seva timidesa no li deixava gaudir de la feina de cambrer, així que es va anar retirant cap a la cuina. Anys després, aquell mateix restaurant aconseguia una estrella Michelin, a més de dos Sols de la Guia Repsol, amb la cap de cuina i propietària, Montse Estruch.

L’evolució de Llobet va ser ràpidament reconeguda pel món de la gastronomia. L’any 2008, va guanyar el segon premi al millor cuiner d’Espanya, i el novembre de 2013, pocs mesos després de convertir-se en el xef del restaurant l’Ó de Món Sant Benet, va guanyar la primera estrella Michelin ja com a cap de cuina.

Ara, a més a més de dirigir aquest nou projecte de l’escola, el xef també col·labora amb diferents marques i assessora diversos restaurants. Des de fa tres mesos també fa classes en un curs organitzat per l’Ajuntament de Manresa dirigit a immigrants que no tenen estudis i que són aficionat a la cuina. «Als alumnes, sempre els dic que si els agrada el món de la cuina, vagin a per totes, però, que si no és així, es dediquin a una altra professió perquè és una feina molt entregada i et fa anar al revés del món. És a dir, treballes els caps de setmana i els festius i la feina en si és molt estressant. Si no t’encanta, pots acabar boig».