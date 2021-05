Metrovacesa es fa càrrec del projecte de 100 pisos al costat de l’estació d’autobusos

L’empresa immobiliària Metrovacesa ha anunciat l’inici de la construcció d’un centenar de pisos a l’Alcoholera, tocant a l’estació d’autobusos. Es tracta d’una operació que va rebre llum verd el 2016 i que havia de suposar la primera gran operació de construcció d’habitatge després de l’esclat de la bombolla immobiliària. La iniciativa, però, s’ha anat encallant fins ara. El Banc de Santander és qui va iniciar els tràmits i Metrovacesa és qui executarà el projecte.

Un gran rètol a la paret de l’antiga Alcoholera pel cantó de la carretera de Santpedor anuncia que pròximament es posarà en marxa la promoció, i també publicita els altres projectes que Metrovacesa té a Manresa. Són dos blocs de pisos al carrer Concòrdia, a l’entorn de l’avinguda Universitària, un dels quals està pràcticament enllestit. En aquest cas són 134 pisos. Sumats als 100 que han d’anar a l’Alcoholera, suposarà posar al mercat 234 pisos.

Un projecte del 2016

L’Ajuntament de Manresa va donar el primer llum verd al projecte el juny del 2016 al terreny propietat en la seva major part del Banc de Santander. És a l’espai que hi ha entre la carretera de Santpedor, el carrer Sant Antoni Maria Claret i l’estació d’autobusos. Durant anys van ser terrenys que servien de magatzem de la constructora manresana Cots i Claret, que és qui el va adquirir quan va tancar la fàbrica de licors. El projecte contempla mantenir i restaurar la xemeneia de l’Alcoholera, i conservar parcialment alguns elements de la façana de la nau original de la fàbrica.

Menys aparcament

Un cop va rebre el vistiplau es va anunciar que les obres havien de ser imminents, però han passat 5 anys sense que res no s’hagi mogut. Segons es va anunciar aleshores, l’operació no tan sols havia de significar la construcció dels pisos, dividits en quatre blocs, sinó també la urbanització de tot aquest sector, ara envoltat de tanques i murs, que suposarien 3.500 metres quadrats de sòl públic, la major part dels quals es convertirien en zona verda.

Una de les conseqüències de la promoció immobiliària serà la desaparició de la meitat de les places de l’actual aparcament de l’estació d’autobusos. La nova urbanització se les menjarà. De fet una part de l’actual zona d’estacionament, la més propera a l’antiga Alcoholera, ja està delimitada amb tanques des de fa dies. No s’hi pot accedir, de forma que hi ha més de 30 places en desús.

Al ple municipal del febrer del 2019 es va aprovar definitivament el pla de millora urbana de l’Alcoholera. Davant la pèrdua d’aparcament el govern va suggerir que la Generalitat, que és la titular de l’estació d’autobusos, podria plantejar-se soterrar el pàrquing i guanyar, així, places, mentre que l’espai en superfície seria per a vianants i no per a vehicles. El suggeriment no ha rebut resposta. El que sí que hi ha sobre la taula és el soterrament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat entre Manresa Alta i el Baixador i per més endavant, sense data, el de la mateixa línia entre el Pont de Ferro i Manresa Alta, que quedaria soterrada. Aquesta operació permetria redefinir tot l’espai de l’actual estació d’autobusos.

Metrovacesa a Manresa

Metrovacesa està en plena ebullició a Manresa. Està acabant dos edificis d’habitatges al sector de la Concòrdia de 62 i 72 pisos cadascun d’ells. També s’anuncien al gran rètol que ha instal·lat a la carretera de Santpedor, a l’antiga Alcoholera de la carretera de Santpedor. Són darrera de la FUB, l’institut Lacetània la Universitat Politècnica de Manresa.

La primera promoció s’ha batejat amb el nom de Mirador de Montserrat. És de 62 pisos d’entre 77 i 135 metres quadrats. Més d’un 60 % dels pisos ja estan compromesos (veure Regió7 del 13 de febrer). La segona promoció no està tan avançada. Té el nom de Llum de Manresa i consta de 72 pisos. Les dues iniciatives suposen una inversió de poc més de 31 milions d’euros. També construeix un edifici d’usos residencials per a gent gran amb 195 places al mateix Concòrdia.

Una destil·leria activa entre els anys 1917 i el 1974

Alcoholera Manresana es va fundar el 1917 i es va mantenir activa fins el 1974. Es va situar a prop del baixador de l’estació de tren Manresa-Berga, que el 1924 es va reconvertir en l’actual Manresa Alta. Va esdevenir un important centre de transport de mercaderies i passatgers. A prop s’hi va establir un magatzem de Carbons del Berguedà i també l’Alcoholera, empresa que va fundar Baldomer Casas amb la participació del comte de Fígols, José Enrique de Lozano, que tenia negocis en les explotacions de carbó a l’Alt Berguedà. El 1930 va patir un greu incendi.