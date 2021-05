Fa anys que ho reclamen i asseguren que no es cansaran de fer-ho. Demanen l'especialitat de medicina i d'infermeria d'Urgències i Emergències; és a dir, que quan una persona fa el MIR pugui triar aquesta especialitat com ara tria la de cirurgia general o de cardiologia. Actualment no existeix -a Espanya, perquè hi ha molts països d'Europa on fa molt que va ser reconeguda- i depèn dels ministeris de Sanitat i també d'Educació que es creï. El doctor José Zorilla, cap d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, lamenta que, quan els partits són a l'oposició, tots es comprometen a crear l'especialitat però que, quan governen, se n'obliden. Exposa, també, que mai no els han donat una raó de pes per la qual no es pugui crear aquesta especialitat.

Aquest migdia, durant poc més de deu minuts, amb crits d'"especialitat! especialitat!" i un aplaudiment final, una trentena de metges i d'infermers de Sant Joan de Déu i del SEM s'han concentrat davant l'entrada del servei d'Urgències de l'hospital manresà per reclamar l'especialitat. Ho han fet lluint samarretes i amb una pancarta amb el lema "La teva seguretat, la nostra especialitat", coincidint amb el Dia Internacional de la Medicina d'Urgències i Emergències. Tots els serveis de Catalunya han fet la mateixa concentració a la mateixa hora, les 12 del migdia, i les fotografies de les diferents mobilitzacions s'enviaran a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, a través de la SoCMue, la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències, ha explicat Zorrilla a aquest diari.

El cap d'Urgències de Sant Joan de Déu ha recordat que "fa més de vint anys que estem reclamant l'especialitat". Com a dades, ha aportat que a nivell de tota Espanya es fan uns 30 milions de visites anuals als serveis d'urgències hospitalaris; a Catalunya, uns 7 milions d'atencions urgents entre els centres de primària i els hospitals, on s'atenen uns 4 milions d'aquests 7 i, a nivell de Manresa, unes 113.000 atencions anuals, amb dades del 2019, abans de la covid, que són unes 310 al dia de mitjana.

El metge ha recordat que "Espanya és un dels pocs països d'Europa que queda per reconèixer l'especialitat", mentre que a tot el món ja té aquest reconeixement "en més de 100 països". Per què no es reconeix? Ha admès que "és per un motiu que no queda clar" i que no se'ls ha concretat mai.

"Ens anem quedant sense gent"

A Catalunya ha destacat que el nivell assistencial a les Urgències és molt bo però "depèn de nosaltres. Després d'una formació MIR has de fer l'especialitat, però pel teu compte, i això fa que hi hagi uns serveis d'Urgències que tenen una assistència molt heterogènia i que a nivell organitzatiu també ho sigui, i el que es busca és que l'atenció sigui més homogènia i garantir el futur dels serveis perquè, en no haver-hi especialitat, ens anem quedant sense gent".

Fa notar que "el SEMES, la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències, ja va presentar en diverses ocasions el programa de l'especialitat, i a Catalunya, el SoCMue, també li donem suport". Insisteix en la manca de paraula dels polítics. "El ministre [Salvador] Illa, en el seu dia, va dir al ple del Congrés de l'abril que farien l'especialitat abans d'acabar l'any passat, i no ho ha fet".

Posa de relleu que "els metges d'Urgències són els metges de les tres primeres hores d'entrada de tots els perfils dels pacients. No els atenem per diagnòstic sinó per simptomatologia, la qual cosa ho fa molt complex. Veiem des de pacients amb patologia poc urgent a pacients amb patologia crítica, emergent, i això requereix una especialitat", la que demanen.

A pesar d'aquesta reivindicació, destaca que "a Catalunya et diria que tenim una situació privilegiada en comparació amb la resta d'Espanya perquè tenim un Pla Director d'Urgències de Catalunya que defensa l'especialitat; tenim una conselleria que, ja des del conseller [Toni] Comín, defensa l'especialitat, però això no passa a tot arreu".

Cal dir que a Espanya sí que està reconeguda aquesta especialitat per la via militar.