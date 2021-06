Si un ciutadà busca i rebusca a la web de l’Ajuntament de Manresa per fer un suggeriment o fer-hi arribar una proposta a títol particular, anirà a espetegar a la pàgina de participació ciutadana. Si finalment es decideix a fer el tràmit via telemàtica i clica sobre aquesta opció, tindrà una sorpresa: apareixerà a la pantalla que el servei no està actiu des de l’octubre del 2017. D’això fa 4 anys.

És el que li va passar al manresà Ferran Parera quan va voler fer arribar una proposta al govern municipal. No se’n va sortir i va haver de vehicular el seu suggeriment per una altra via. Finalment va arribar a l’Ajuntament. Però no són maneres, assegura.

El recorregut

A la pàgina web de l’Ajuntament, manresa.cat hi ha un apartat de serveis. Entre els molts que ofereix, com barris, cultura, feminisme, urbanisme i universitats, hi ha el de participació ciutadana. Hi ha una descripció general del servei, ofereix una adreça electrònica de participació i també un enllaç que redirigeix l’usuari a la plataforma Decidim Manresa. Es tracta d’una eina que ha posat en marxa recentment l’Ajuntament per afavorir la participació. A la mateixa pàgina hi ha una finestra per fer tràmits, i un cop dins n’ofereix una llista entre els quals el de Participació Ciutadana. Si s’hi accedeix i es clica l’opció «tramitació telemàtica» és quan apareix l’advertència que ja no funciona des de fa 4 anys.

No només això. Assegura que la regidoria responsable és la de Participació Ciutadana, Joventut i Gent Gran, que ja no existeix, i fa referència a una legislació que ja ha estat derogada.

Parera assegura que hi ha altres canals de participació ciutadana com els consells de districte, de ciutat o processos participatius concrets, però que en l’àmbit particular és més complicat, «i no em sembla positiu».

La proposta que Parera ha fet arribar finalment al govern és organitzar una consulta ciutadana per triar un nom nou al carrer d’Alfons XII. Segons la seva opinió, el de República, el que vol l’executiu de la ciutat, hauria de ser a la plaça d’Espanya.