El Premi Maria Casajuana del 2020 s’entregarà aquest dijous 10 de juny a les 7 de la tarda a la sala Els Carlins. Les premiades de l’edició 2020, que es va ajornar degut a la pandèmia del coronavirus, són l’associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama L’Olivera i Fina Dordal de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa. L’assistència serà limitada, degut a les restriccions actuals, i s’haurà de reservar localitat a bages@esquerra.cat.

Degut a la situació crítica de la pandèmia i donant exemple polític del què ha de ser el comportament exemplar per a pal·liar els seus efectes, la secció local d’ERC Manresa va decidir ajornar, fins a dos cops, el lliurament del Premi Maria Casajuana del 2020. Com que l’entrega de premis i l’edició 2020 va quedar pendent i, per tant, no s’ha pogut convocar el jurat ni es volia treure protagonisme a les homenatjades del 2020, es va decidir no fer una nova edició 2021 i fer enguany un reconeixement a totes les dones “Maria Casajuana” que han estat al peu del canó durant la pandèmia. Dones que han estat discretament vetllant perquè res s’aturi. Perquè les feines essencials es mantinguessin durant aquests temps difícils. Volem fer una menció molt especial a totes les dones que des del seu lloc de treball, des del voluntariat i l’activisme o des de l’espai familiar i de cures han contribuït a mantenir la vida.

El jurat de l’edició del 2020 està format per Cristina Cruz Mas, regidora de Feminismes i LGTBI de Manresa; Anna Crespo Obiols, regidora de Cultura de Manresa; Àdria Mazcuñan Claret, secretària de Polítiques d’Igualtat d’ERC Bages; Mariona Descarrega, secretària de les Dones d’ERC Manresa; Alba Baltiérrez Alier, coordinadora del Premi Maria Casajuana; Alba Ponsa, secretària de les Dones del Jovent Republicà; Noemí Badrenas Puga, periodista (Regió7); Marta Ripollès Valls, periodista; Conxita Parcerisas Estruch, de Memòria Històrica; Rosa Porquet, del CAE; Montse Roldán Rodríguez, Premi Maria Casajuana 2019; Conxita Almarcha Villena i Maleni Montero, de l’Associació Lilium, Premi Maria Casajuana 2019.

Instaurat el 2002 per la Secció Local d’ERC i de les JERC de Manresa, amb motiu del Dia Internacional de la Dona. El Premi Maria Casajuana és un guardó que cada any premia una manresana i amb el qual es vol significar la lluita, l’esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social del nostre país. El guardó porta el nom de Maria Casajuana perquè el seu nom simbolitza tots aquests atributs. El 2019 s’incorpora al premi un segon guardó per distingir una entitat.