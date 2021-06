Com està anant l’arrencada d’aquest nou establiment?

Quan va començar la pandèmia hi havia molta demanda d’animals i donant un vol pel centre de Manresa vam veure que hi faltava una botiga d’aquest sector i vam decidir obrir-ne una. El que passa és que amb la pandèmia es nota que no hi ha tanta gent passejant pel carrer com abans. Esperem que remunti per poder donar més servei.

Per què vau decidir obrir el comerç al barri antic de la ciutat?

Està bé obrir botigues al nucli antic per col·laborar a fer més barri i que no quedi oblidat. Pensem que és un lloc molt cèntric i al consumidor li és còmode trobar-nos en aquesta localització, ja que la tendència d’ara és obrir botigues en zones més noves. A més, una botiga ben arreglada al barri antic la fa més romàntica.

Quins són els principals problemes als quals us enfronteu?

A part de la davallada de vendes a causa de la pandèmia, com comentava anteriorment, un dels problemes és que passa molta gent, però no són clients habituals, sinó que tenen la botiga com a lloc de pas per a comprar una gormanderia al seu gos de camí cap a casa.

Què considereu que caldria fer per millorar la zona?

Hi ha molta vigilància, però se senten algunes baralles o alguna problemàtica per aquests carrers, i això s’hauria de controlar. També es podria arreglar el carrer pel que fa al paviment i les façanes. Una bona idea seria que decoressin més el carrer. Si arriba l’estiu, per exemple, posar música, penjar alguns globus de color blau o quelcom que el faci més acollidor. Simplement fer coses perquè la gent vingui i sàpiga que hi ha botigues noves.

El negoci funciona segons les expectatives marcades quan vau obrir?

El negoci funciona, però una mica per sota de les expectatives que teníem quan vam obrir. Som conscients que tan sols portem tres mesos funcionant, però com comentava, a causa de la covid-19, s’ha frenat tot una mica. A més, s’ha notat molt que el nivell socioeconòmic d’aquesta zona cèntrica de Manresa és molt inferior que el nivell que hi ha a la zona de les Bases. El problema amb el qual ens trobem ara és que ve l’estiu i la gent vol marxar, per si amb l’arribada del fred ens tornen a confinar. Per tant, ara encara hi haurà menys vendes per una raó lògica, però nosaltres no perdem l’esperança.