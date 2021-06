L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives per concurs de mèrits per a la creació d’una llista d’aspirants per a possibles nomenaments interins de tècnics/ques de grau mitjà en Treball Social. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juny.

Les persones que optin a les places caldrà que acreditin la titulació Grau en Treball Social o Diplomatura en Treball Social o bé en condicions d’obtenir-la en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives.

El termini de vigència d’aquesta borsa serà de dos anys des de la finalització del procés selectiu, entès a partir de la data en què es publiquin els resultats finals.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, es pot consultar la pàgina web municipal al següent enllaç.