Un mes enrere s’administraven unes 3.000 vacunes contra la covid cada setmana al centre de vacunació del Palau Firal de Manresa, que centralitza tota l’àrea de la comarca del Bages. Aquesta se’n posaran 12.200, mil més de les previstes inicialment (veure Regió7 del dilluns 7 de juny). És una xifra rècord que fins i tot ha obligat Salut a obrir el Palau Firal diumenge al matí. La previsió és que es mantingui aquest nivell de vacunació els pròxims dies.

El Palau Firal de Manresa està obert de dilluns a dissabte de les 9 del matí a les 8 del vespre per dispensar el fàrmac. Això també ha canviat respecte les setmanes anteriors, quan només obria de forma intermitent en funció de l’arribada de les vacunes. Ara fins i tot obrirà aquest diumenge de les 9 del matí a les 3 de la tarda per injectar 540 dosis extraordinàries.

Per demanar hora i dia cal registrar-se a la web vacunacovidsalut.cat. La recomanació que fa Salut és anar-ho provant en el cas de trobar-ho ple. L’última convocatòria que s’ha obert és la dels nascuts entre el 1972 i el 1976. Es mantenen la dels anys anteriors i també la del personal essencial que han de rebre la segona dosi.

Estoc de Pfizer

En aquest cas poden optar per l’AstraZeneca, la que se’ls hi va dispensar a la primera tongada, o Pfizer. La majoria opta per continuar el tractament amb AstraZeneca, de forma que hi ha estoc de Pfizer, a més a més de les que arriben. També ho fan de Moderna. Les pròximes setmanes «seran molt dinàmiques» han assegurat fonts de la regió sanitària de les comarques centrals.

Vacunes als CAP

A Manresa la vacunació es centralitza al Palau Firal. Els Centres d’Atenció Primària, però, continuen administrant el fàrmac, sobretot en casos particulars i casuístiques molt concretes que no es poden resoldre a través d’un aplicatiu en línia. Seria el cas, per exemple, de gent d’altres comunitats autònomes o estrangeres establertes al territori, estudiants o persones que han de viatjar a l’estranger per motius professionals.

També tenen encomanada la tasca de «repescar» aquelles persones d’entre 60 i 69 anys que no es van vacunar quan es va obrir la convocatòria d’aquesta franja. Entre els 66 i els 69 s’han vacunat un 81 % de la població, i entre 60 i 65, un 77 %. Es vol pujar la ràtio.