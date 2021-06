Després de nou setmanes seguides amb víctimes mortals, la darrera no s’ha produït cap mort a causa de la covid-19 als centres assistencials de Manresa.

Si s’exceptua la setmana del 30 de març, caldria remuntar-se al 20 d’octubre per trobar un altre període de set dies sense morts per l’epidèmia ni a Althaia ni a Sant Andreu. En set mesos, només dues setmanes sense haver de lamentar defuncions a causa de la covid-19.

Hores d’ara ens trobem en una situació similar a la de fa 1 any: afectació mínima de l’epidèmia.

prova d’això és que ja no queda cap ingressat per covid a Sant Andreu. L’any passat hi havia una persona fins que el 30 de juny ja no n’hi va haver cap.

A Althaia hi ha 17 ingressats, quatre dels quals a l’UCI, i fa just un any n’hi havia 20 que van quedar reduïts a 9 la setmana següent. I així es va passar l’estiu fins que a finals de setembre va començar a remuntar i poc després s’afrontava l’evidència que havia arribat la segona onada.

Aquesta és la diferència fonamental. La vacunació obre la porta a que després d’un altre estiu d’afectació mínima de l’epidèmia no arribi una nova onada a la tardor. Però seran les dades de seguiment de l’epidèmia les que han de confirmar que és així.

Com es pot observar a la gràfica, Sant Andreu no va comunicar cap defunció per coronavirus del 9 de juny al 20 d’octubre. L’afectació de l’epidèmia es va començar a deixar sentir novament amb la segona onada i amb pujades i baixades, i així ha estat fins ara.

Althaia, a diferència de Sant Andreu, sempre ha tingut ingressats per covid i les defuncions han baixat de ritme, però no s’han interromput.

Al juliol hi va haver una víctima mortal, a l’agost una altra, al setembre, quatre; a l’octubre, set; al novembre, 12; al desembre, 26; al gener, 29; al febrer, 16; al març, 16; a l’abril, 13; al maig, 16.

L’estiu passat, Althaia va arribar a tenir només 4 ingressats per coronavirus, el 28 de juliol.

Segons les dades aportades ahir pel Departament de Salut de la Generalitat, la Fundació Althaia ha cursat 8 altes hospitalàries durant els darrers set dies. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 2.528 pacients donats d’alta per covid-19 i 312 defuncions.

A Sant Andreu Salut, la darrera setmana una persona ha rebut l’alta a l’hospital d’aguts. En tota la pandèmia ha comunicat 125 defuncions a causa de la covid, de les quals 16 sense que s’hagués pogut realitzar la PCR. Des del 15 d’octubre ha atès 270 ingressos, ha donat 115 altes i hi ha hagut 65 defuncions.