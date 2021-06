La 8a edició de la Magic Line, la caminada solidària de Sant Joan de Déu, s'ha estrenat el cap de setmana arribant per primera vegada a la comarca del Bages. En total, arreu on s'ha organitzat, hi han participat 5.700 persones. Els prop de 900 equips han caminat per tot arreu on han volgut i han fet una captació total que, un cop tancada l’edició, superarà els 150.000 euros. Tot el que els equips han aconseguit amb les seves accions solidàries es destinarà a finançar projectes socials i sanitaris que ajudin a pal·liar els efectes de la covid-19.

La caminada ha engegat amb un model nou que ha permès, per primer cop, que la Magic Line es celebri per tot arreu. Malgrat la dificultat de l’any viscut, Sant Joan de Déu ha sabut trobar una oportunitat de creixement territorial. Això ha fet que la mobilització tingui equips repartits per diferents territoris: Catalunya, Mallorca, València, Sevilla, Pais Basc, Madrid, camí de Santiago, Pics d’Europa. Al Bages, la Magic Line hi ha arribat a través de la Fundació Germà Tomàs Canet, vinculada a l’Orde de Sant Joan de Déu i que porta a terme diferents projectes al territori. La Magic Line també ha tingut presència internacional amb equips a Escòcia i el Brasil.

Els equips participants a la Magic Line Sant Joan de Déu fa mesos que fan accions solidàries per recaptar diners, el que ha permès sumar més de 150.000 euros que es destinaran íntegrament a projectes que desenvolupen els centres de Sant Joan de Déu per a persones en situació de sense llar i dependència, persones amb problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual, migrants, persones grans i infants malalts.

Les novetats d’aquesta edició

La gran novetat ha estat l’expansió territorial. Basetis ha desenvolupat una aplicació a través de la qual l’organització ha pogut garantir la seguretat sanitària, respectant així les mesures covid-19 aplicades arreu dels territoris. A través d’un algoritme, l’App controlava l’afluència de gent i proposava rutes alternatives en el cas que es detectés massa concentració. Aquest any, les xarxes socials han estat el punt de trobada dels equips on s’han compartit vídeos, dinamitzacions, missatges i moltes sorpreses més.