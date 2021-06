El grup municipal del PSC a Manresa ha exigit al govern de l’Ajuntament que revisi el concurs per a la redacció del projecte museogràfic del futur Museu del Barroc de Catalunya que ha d’anar a l’antic col·legi de Sant Ignasi.

El procediment ha generat polèmica arran de la denúncia d’un dels equips que va participar en el procediment, l’empresa manresana Transversal, que acusa la guanyadora, la barcelonina Croquis, d’haver falsejat el currículum de mèrits (veure Regió7 del 9 de juny).

El portaveu del grup del PSC a l’Ajuntament, Felip González, considera que hi ha massa coses que «grinyolen» i que «hi ha prou raons per, com a mínim, fer una revisió de l’avaluació que va fer el jurat».

Poques explicacions

En un comunicat que va fer públic ahir el grup municipal socialista critica, igualment, les explicacions que ha donat el govern al respecte a la resta de grups municipals. Considera que són escasses, «insuficients, inconcretes i, sobretot, fetes amb certa desgana».

També critica que el govern hagi rebutjat les impugnacions que va presentar Transversal amb l’argument que es van fer fora de termini, i que l’empresa guanyadora havia presentat una declaració responsable. «És això suficient?» es demana González. «Creiem que no». Per aquest motiu ha sol·licitat per escrit a l’alcalde tenir accés a l’expedient del concurs. D’entrada, però, demanarà al proper ple municipal que s’ha de celebrar aquest dijous que s’ajorni la tramitació del contracte amb Croquis un mínim de 45 dies perquè es pugui fer una revisió acurada de tot el procediment.

El PSC recorda que el jurat el va triar l’equip de govern, que el concurs es va aprovar en una junta de govern de caràcter reservat a membres del mateix equip de govern, i que quan es demanen explicacions en comissions informatives es refermen en que la impugnació es va presentar fora de termini. «Hem vist poca disposició a l’autocrítica», segons González, i «fins i tot un cert menysteniment al fet que aquesta qüestió pugui acabar als tribunals de justícia». Fet que, opina, seria molt més perjudicial que no pas revisar-ho tot en condicions.

L’Ajuntament de Manresa va posar en marxa l’any passat el concurs d’idees per escollir el projecte museogràfic del museu. S’hi van presentar 14 empreses. Després d’analitzar i puntuar currículums i mèrits, en va convidar a quatre a redactar un projecte. La guanyadora va ser la barcelonina Croquis, segons va anunciar el passat abril l’Ajuntament. La firma Transversal va impugnar el concurs al·legant que Croquis havia falsejat els mèrits i s’hauria apropiat de projectes d’altres equips, cosa que li va permetre passar a la segona fase d’un concurs que finalment va guanyar.