A la professora de francès Layla Selim li dol la precarietat en què viuen alguns alumnes, que, malgrat tenir la capacitat per obtenir estudis i títols acadèmics, no poden aspirar a cursar-los per falta de recursos. Per aquest motiu, aquesta professora, que imparteix classes al Lluís de Peguera, va fer mans i mànigues quan la Fàtima, una alumna que va arribar a Manresa amb la seva família fa dos anys i mig procedent del Marroc, es va posar a plorar en veure que, tot i els esforços per aconseguir el batxillerat, no podia accedir a la carrera d’Arquitectura. Selim va engegar fa dues setmanes una campanya per recollir fons a través d’una plataforma d’Internet, i ja ha aconseguit reunir més de 3.000 euros.

«La matrícula costa 1.500 euros, sense comptar les taxes ni l’IVA, i la universitat fa comprar als alumnes uns ordinadors específics per als estudis, i el més econòmic costa 700 euros. L’objectiu inicial era aconseguir 2.500 euros, sense comptar els costos de desplaçament al centre universitari. Però no volia posar una quantitat superior perquè no sé la situació d’ara de la gent, amb la pandèmia», explica Selim.

Divendres, però, va tenir la sorpresa de veure que els donatius ja superaven els 3.000 euros i que la Fàtima, per tant, podrà cursar els estudis universitaris que desitja.

La família de l’alumna passa per una situació econòmica realment complicada, malgrat que la voluntat dels pares era venir a Catalunya perquè els fills tinguessin una bona formació i un futur més pròsper. El pare treballava, però va haver de tornar al Marroc a cuidar els avis de l’adolescent perquè van emmalaltir.

La situació econòmica de la família va decaure totalment en no tenir ingressos i ara depèn d’entitats benèfiques, que l’ajuda amb aliments i productes higiènics, i és incapaç d’afrontar econòmicament objectius personals i acadèmics com els de la Fàtima, que vol estudiar Arquitectura, malgrat ser una alumna brillant. «La Fàtima està molt contenta d’haver pogut tenir el suport econòmic que necessita per estudiar», explica la professora.

L’adolescent, que s’estima més no sortir en aquest reportatge, no sabia català ni castellà quan va arribar, i com que parlava francès ha cursat el Batxibac a l’institut Lluís de Peguera, i ha fet algunes assignatures en aquest idioma. L’esforç ha estat titànic perquè va haver d’aprendre català i posar-se al nivell de la resta quant a coneixements. Ha obtingut de mitjana de batxillerat un 7,9.

«La campanya té èxit, així que encara hi ha molta generositat», afegeix la professora del centre manresà. Una campanya que no hauria tirat endavant sense la perseverança i l’esperit altruista de la docent, que té un llarg recorregut en projectes de voluntariat i intenta donar un cop de mà als alumnes que per motius econòmics tenen dificultats per cursar estudis. «Si tothom fos generós, el món aniria d’una altra manera».