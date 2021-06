L’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una nova convocatòria del programa d’ajuts per a material escolar i activitats de suport a la normalització educativa per al curs 2021-2022 per un import de 110.000 euros. El període de sol·licituds restarà obert fins al 15 de juliol.

Els ajuts escolars són per a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria que presenti dificultats econòmiques per a la compra de llibres, material didàctic escolar o per participar de les activitats programades al llarg del curs escolar 2021-2022.

Poden sol·licitar l’ajut de material escolar aquell alumnat que estigui empadronat a Manresa, matriculat en un centre educatiu de Manresa per al curs 2021-2022 i que la unitat familiar de convivència reuneixi els requisits d’ingressos establerts a les bases de la convocatòria.

La sol·licitud per aquest curs escolar serà en format online a través de l’enllaç: www.manresa.cat/ajutsescolars. Per a persones que no disposin de mitjans tècnics per a realitzar la sol·licitud online podran demanar cita prèvia a partir del dia 28 de juny a l’enllaç www.manresa.cat/citaprevia o per telèfon 938752485

Es pot consultar les bases de la convocatòria a la pàgina web www.manresa.cat/ajutsescolars.