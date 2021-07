Manresa tornarà a ser capital de la sostenibilitat i enguany ho serà durant més dies. La fira Ecoviure modifica el seu format i en l’edició 2021 se celebrarà del 5 al 10 d’octubre, en dos blocs diferenciats: del 5 al 8 d’octubre (de dimarts a divendres) tindran lloc les jornades professionals, mentre que el cap de setmana del 9 i 10 d’octubre es farà la fira mercat adreçada al gran públic, on es podran trobar diferents propostes relacionades amb l’alimentació ecològica, la cosmètica natural, les energies renovables, la bioconstrucció, etc.

La mel tindrà espai monogràfic

Com a novetat de l’edició 2021, Ecoviure dedicarà un espai monogràfic a la mel i els seus derivats, amb tallers per a infants i adults, xerrades i tastos de diferents tipus de mel. I una de les propostes que més bona acollida ha tingut en les darreres edicions, el Petit Ecoviure, adreçat al públic infantil, hi tornarà a ser amb una agenda d’activitats familiars com ara un taller per aprendre a fer sabons naturals, contacontes i altres activitats que s’acabaran de definir en els propers mesos.

Pel que fa a les jornades professionals, se centraran en àmbits com l’agricultura, l’aigua, la gestió de residus i les energies renovables i estaran organitzades per entitats del territori com l’Escola Agrària de Manresa, Aigües de Manresa i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. El divendres 8 d’octubre se celebrarà una nova edició del Fòrum Energia, un punt de trobada anual de professionals i administracions per parlar de la situació de les energies renovables.

En l’edició 2020 Ecoviure va haver de suspendre la fira oberta al públic com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària per la Covid-19 i va mantenir només les activitats professionals com el Fòrum Energia. Enguany la fira arribarà a la 22ena edició, consolidada com a esdeveniment de referència a l’hora de mostrar productes sostenibles i de donar a conèixer hàbits i accions que la ciutadania pot portar a terme per tenir cura del medi ambient. Per aquest motiu, la fira ha apostat sempre per combinar la part expositiva amb un programa d’activitats divulgatives.

Ecoviure està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa amb col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Aigües de Manresa i l’Escola Agrària de Manresa.